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Путин подписал закон о создании реестра пивоваров

Росалкогольрегулирование будет включать в реестр производителей пива, чтобы следить за их деятельностью и качеством продукции. Уже действующие пивовары войдут в список автоматически, но с 1 февраля 2024 года их ждут проверки.

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Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Теперь в стране будет создан реестр производителей пивных напитков. Компаниям, которые не входят в список, будет запрещено выпускать такую продукцию.

Вести реестр будет Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Уже действующих пивоваров включат в реестр автоматически. Но только если они на 31 августа 2023 года имеют разрешение на использование технологического оборудования.

С 1 сентября 2023 года максимальная производственная мощность для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи снизится с 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год.

С 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года будут проводиться выездные проверки пивных производств. Они должны соответствовать требованиям нахождения в реестре.

Наконец, с 15 января 2024 года отменят декларирование объемов розничной продажи пива. Весь учет будет проходит в системе маркировки товаров.

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