Права потребителей

Роспотребнадзор: покупатели могут проводить фотосъемку в торговых залах

Фотография ценника поможет покупателю доказать свою правоту, если в момент оплаты обнаружиться несовпадение стоимости товара. Сотрудники магазина не могут запрещать съемку, считает РПН.

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Роспотребнадзор сообщил о жалобах покупателей, которым запретили фотосъемку в торговых точках. Такие запреты сотрудников магазинов незаконны. Об этом написал РПН в своем Телеграм-канале.

Ориентироваться надо на Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. Там сказано, что у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат.

Иногда указанная на ценнике стоимость товара не соответствует итоговой цене на кассе.

Поэтому покупатель в праве сделать фотографию ценника, чтобы доказать свою правоту и вернуть средства.

Если сотрудники магазина запрещают съемку, то нужно обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора.

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