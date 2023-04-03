Антон Силуанов не против получать зарплату цифровыми рублями

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что он не против получать зарплату в цифровых рублях. Об этом пишет «ТАСС».

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их (цифровые рубли) принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», – сказал Антон Силуанов.

Также глава Минфина заявил, что цифровая валюта – это удобное и быстрое средство для международных расчетов. В цифре можно лучше отслеживать все бюджетные расходы.

Поскольку сейчас страна не работает с долларом и евро, цифровые валюты станут надежным платежным средством для международных торговых расчетов.