Фермерам компенсируют расходы на оборудование для маркировки

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал принимать заявки от фермеров на компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак».

«Даже самые небольшие расходы для этого сегмента бизнеса чувствительны, поэтому ЦРПТ за свой счет компенсирует им 50% расходов на оборудование для маркировки. Через сайт честныйзнак.рф начат сбор заявок на участие в программе», – сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Заявки будут принимать до 15 июля 2023 года.

Подобная поддержку уже получили больше 180 компаний, которые производят пиво.

С 1 декабря 2023 года фермеры должны начать маркировку молочной продукции.