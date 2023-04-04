❗ Ограничили максимальный размер СДЗ для больничных

Принят Федеральный закон от 03.04.2023 № 98-ФЗ.

Для декретных была предельная величина СДЗ, потому что при их расчете есть исключаемый период. Если большую зарплату за 2 года разделить на малое количество дней, может получиться большой СДЗ. Поэтому его ограничивали: СДЗ макс. = сумма предельных баз за 2 года / 730.

При обычных больничных раньше исключений из расчетного периода не было, то есть деление было в всегда на 730, а значит больше максимального СДЗ бы не получилось в любом случае.

Но сейчас исключаемый период есть (для мобилизованных).

Поэтому для обычных больничных тоже ввели максимальный СДЗ.

Смотрите в нашей таблице, как изменится расчет на конкретном примере.