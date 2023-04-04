Больничные

❗ Ограничили максимальный размер СДЗ для больничных

Предельная величина среднего дневного заработка теперь будет не только у декретных, но и у обычных больничных.

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Принят Федеральный закон от 03.04.2023 № 98-ФЗ.

Для декретных была предельная величина СДЗ, потому что при их расчете есть исключаемый период. Если большую зарплату за 2 года разделить на малое количество дней, может получиться большой СДЗ. Поэтому его ограничивали: СДЗ макс. = сумма предельных баз за 2 года / 730.

При обычных больничных раньше исключений из расчетного периода не было, то есть деление было в всегда на 730, а значит больше максимального СДЗ бы не получилось в любом случае.

Но сейчас исключаемый период есть (для мобилизованных).

Поэтому для обычных больничных тоже ввели максимальный СДЗ.

Смотрите в нашей таблице, как изменится расчет на конкретном примере.

Показатель

Как было до 03.04.23

Как стало с 03.04.2023

Зарплата сотрудника за 2021

910 000

910 000

Зарплата сотрудника за 2022

1 020 000

1 020 000

Исключаемые дни в 2021

0

0

Исключаемые дни в 2022

90

90

Предельная база 2021

966 000

966 000

Предельная база 2022

1 032 000

1 032 000

СДЗ

(910 000 + 1 020 000) / (730 – 92) = 3 025,08

(910 000 + 1 020 000) / (730 – 92) = 3 025,08

Предельный размер СДЗ

Нет

(966 000 + 1 032 000) / 730 = 2 736,99

СДЗ для расчета больничных

3 025,08

2 736,99

 

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