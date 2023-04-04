❗ Ограничили максимальный размер СДЗ для больничных

Принят Федеральный закон от 03.04.2023 № 98-ФЗ.
Для декретных была предельная величина СДЗ, потому что при их расчете есть исключаемый период. Если большую зарплату за 2 года разделить на малое количество дней, может получиться большой СДЗ. Поэтому его ограничивали: СДЗ макс. = сумма предельных баз за 2 года / 730.
При обычных больничных раньше исключений из расчетного периода не было, то есть деление было в всегда на 730, а значит больше максимального СДЗ бы не получилось в любом случае.
Но сейчас исключаемый период есть (для мобилизованных).
Поэтому для обычных больничных тоже ввели максимальный СДЗ.
Смотрите в нашей таблице, как изменится расчет на конкретном примере.
Показатель
Как было до 03.04.23
Как стало с 03.04.2023
Зарплата сотрудника за 2021
910 000
910 000
Зарплата сотрудника за 2022
1 020 000
1 020 000
Исключаемые дни в 2021
0
0
Исключаемые дни в 2022
90
90
Предельная база 2021
966 000
966 000
Предельная база 2022
1 032 000
1 032 000
СДЗ
(910 000 + 1 020 000) / (730 – 92) = 3 025,08
(910 000 + 1 020 000) / (730 – 92) = 3 025,08
Предельный размер СДЗ
Нет
(966 000 + 1 032 000) / 730 = 2 736,99
СДЗ для расчета больничных
3 025,08
2 736,99