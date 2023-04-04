Бухгалтерский учет

Бухгалтеры снова обсуждают, сколько можно тянуть с переходом на новые ФСБУ

В 2023 году организации применяют шесть ФСБУ. Но проблемы на практике все еще есть, главная из которых – сложные формулировки.

Версия для печати

Новые ФСБУ навели много шума. Но еще есть бухгалтеры, которые не начали по ним работать ни с 2022 года, ни теперь.

«Ну может самые умные, дотошные и не загруженные.... Остальные (среднестатистические трудяги) дай Бог к 2025 все ФСБУ прочитают, переварят, и начнут применять на практике», – пишут наши читатели.

У вас какие отношения с ФСБУ? Списываете прокрастинацию на лень или сложность формулировок?

Кстати, Сергей – это Сергей Верещагин, один из авторов курса по ФСБУ. Наша программа включает материалы ко всем новым ФСБУ, докупать ничего не придется, и вступившие в силу, и будущие стандарты мы собрали в общем курсе.

Информация систематизирована, адаптирована и красиво представлена. Поэтому вам не придется по крупицам собирать важное и тратить на это время. 

Вот посмотрите открытый урок и составьте объективное мнение о содержании курса.

Кадровый учет

Кадровое делопроизводство с нуля – пошаговые инструкции 2023

Кадровый учет и делопроизводство с нуля – пошаговые инструкции 2023 года теперь доступны и нашим читателям. Организация кадрового документооборота на предприятии с марта 2014 года регламентируется новым ГОСТом, которому должны следовать все кадровики. Рассмотрим порядок организации кадрового делопроизводства на предприятии.

Кадровое делопроизводство с нуля – пошаговые инструкции 2023

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Нефтедобытчики из ОПЕК+ назло США снижают добычу черного золота: как это отобразится на мировой экономике

В воскресенье, 2 апреля, страны, входящие в нефтяной картель ОПЕК+ практически одновременно заявили о снижении объемов добычи нефти с мая до конца года, а США назвали это решение «неудачной идеей» и призвали отказаться от него. Сейчас мы разберемся в ситуации.

Читать еще