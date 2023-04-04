Бухгалтеры снова обсуждают, сколько можно тянуть с переходом на новые ФСБУ

Новые ФСБУ навели много шума. Но еще есть бухгалтеры, которые не начали по ним работать ни с 2022 года, ни теперь.

«Ну может самые умные, дотошные и не загруженные.... Остальные (среднестатистические трудяги) дай Бог к 2025 все ФСБУ прочитают, переварят, и начнут применять на практике», – пишут наши читатели.

У вас какие отношения с ФСБУ? Списываете прокрастинацию на лень или сложность формулировок?

Кстати, Сергей – это Сергей Верещагин, один из авторов курса по ФСБУ. Наша программа включает материалы ко всем новым ФСБУ, докупать ничего не придется, и вступившие в силу, и будущие стандарты мы собрали в общем курсе.

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