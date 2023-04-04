Интернет и IT

ФАС завела дело на оператора связи в Крыму

Крымский мобильный оператор «К-Телеком» установил необоснованно высокие цены на услуги роуминга. ФАС собирается понизить тарифы к началу сезона отпусков.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора мобильной связи «К-Телеком» (Winmobile). Компанию подозревают в установлении монополии и высоких цен на услуги роуминга. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Средневзвешенные тарифы, установленные крымской компанией, превысили себестоимость услуг по межоператорскому роуминговому взаимодействию», – сообщили в ФАС.

ФАС считает, что «К-Телеком» ущемляет интересы другие операторов связи, которые не имеют своих сетей в регионе, а также заставляет абонентов платить больше.

Антимонопольная служба хочет добиться снижения роуминговых ставок, чтобы к началу сезона отпусков тарифы соответствовали средним ценам по всей стране.

В августе 2022 года первичную жалобу на «К-Телеком» подали компании «Мегафон» и «Вымпелком».

Сейчас в Крыму работают четыре оператора мобильной связи: «К-Телеком» (Winmobile), «КТК Телеком» (Volna), «КрымТелеком» и «СевМобайл».

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