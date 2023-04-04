Досмотр автомобилей на Крымском мосту будет проходить быстрее

В сезон отпусков сократится время досмотра автомобилей на Крымском мосту. Водители и пассажиры потратят не больше часа. Об этом пишет глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«К началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту», – сказано в сообщении.

Также упростят процедуру досмотра автомобилей, которые выезжают из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области.

Грузы проверять не будут, оставят только паспортный контроль.

Подобные меры собираются принять и на границе с Ростовской областью.