Общество

Досмотр автомобилей на Крымском мосту будет проходить быстрее

Время ожидания досмотра сократится до одного часа. Для автомобилей, которые выезжают из Крыма, отменят проверку грузов, будет только паспортный контроль.

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В сезон отпусков сократится время досмотра автомобилей на Крымском мосту. Водители и пассажиры потратят не больше часа. Об этом пишет глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«К началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту», – сказано в сообщении.

Также упростят процедуру досмотра автомобилей, которые выезжают из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области.

Грузы проверять не будут, оставят только паспортный контроль.

Подобные меры собираются принять и на границе с Ростовской областью.

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