Банкиры уйдут от уголовного наказания, если возместят убытки

Госдума приняла закон, по которому осужденные за незаконную банковскую деятельности смогут избежать уголовного наказания в случае компенсации убытков. Об этом пишет «RG.RU».

Денежное возмещение будут перечислять в федеральный бюджет.

Проект закона уже прошел второе и третье чтение, он направлен на смягчение уголовной ответственности для предпринимателей.

Избежать уголовного преследования могут те, кто впервые совершил экономические преступления и готов компенсировать убытки.

Право возместить ущерб будет у осужденных за незаконное предпринимательство, банковскую деятельность и за уклонение от репатриации денег.

В перечень включили и тех, кто впервые нарушил авторские и смежные права, нелегально использовал инсайдерскую информацию и нанес вред владельцу имущества, даже если нет признаков хищения.