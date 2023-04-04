Boxberry откроет франшизу в РФ

Boxberry запускает франшизу в РФ и планирует в 2023 году открыть 500 отделений в 139 городах. Об этом пишет «C-news».

«У нас полностью прозрачная схема начисления выплат, и доход для франчайзи не ограничен. Наши партнеры смогут сами влиять на него и не зависеть от трафика в отделении, как это бывает в распространенных сейчас ПВЗ маркетплейсов», – заявил директор департамента франчайзинга Boxberry Марат Артуганов.

Ожидается, что средняя прибыль отделения будет от 250 тыс. рублей в месяц, а расходы от 120 тыс. рублей. Выйти на безубыточную точку можно будет после пятого месяца работы.

Франчайзи будет получать фиксированный доход за операции приема и выдачи посылок, а также оплату за подключение новых клиентов и комиссию с их отправлений.

Для старта предпринимателю достаточно команды из двух операторов и одного менеджера по продажам.

Boxberry подключит всю IT-инфраструктуру в отделении, бесплатно предоставит доступ к личному кабинету и CRM-системе для продаж. Компания займется обучением сотрудников и продвижением новых отведений в справочниках «2ГИС» и на других ресурсах.

В первые три месяца Boxberry возьмет на себя траты на услуги маркетинга.

Компания Boxberry занимается доставкой посылок, покупок из интернет-магазинов, оказывает транспортные услуги и создает IT-продукты для рынка e-commerce.