Работодатели будут размещать объявления о целевом обучении на портале «Работа в России»

Законопроект с такой нормой приняла Госдума во втором чтении.

Схема такая: работодатель формирует заявку, под нее готовится квота или бюджетное место, абитуриент принимает участие в конкурсе на это место.

Это повысит прозрачность процесса, так как любой желающий может отслеживать тестовые задания и баллы.

Кроме того, сейчас важно привлечь деньги бизнеса для образования, прокомментировал идею депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Для крупных корпораций это очень выгодное нововведение, так как будет реальный шанс закрыть вопрос кадрового голода.

Особенно актуальна проблема дефицита кадров в строительной отрасли, IT-компаниях, сфере онлайн-образования, передает ФАН.