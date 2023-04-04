Общество

Работодатели будут размещать объявления о целевом обучении на портале «Работа в России»

На основе заявок от предприятий, которые будут размещены на портале «Работа в России», сформируют бюджетные места для целевого обучения студентов.

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Законопроект с такой нормой приняла Госдума во втором чтении.

Схема такая: работодатель формирует заявку, под нее готовится квота или бюджетное место, абитуриент принимает участие в конкурсе на это место.

Это повысит прозрачность процесса, так как любой желающий может отслеживать тестовые задания и баллы.

Кроме того, сейчас важно привлечь деньги бизнеса для образования, прокомментировал идею депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Для крупных корпораций это очень выгодное нововведение, так как будет реальный шанс закрыть вопрос кадрового голода.

Особенно актуальна проблема дефицита кадров в строительной отрасли, IT-компаниях, сфере онлайн-образования, передает ФАН.

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