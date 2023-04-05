НДС

🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут

Цветы облагаются НДС 20%. В Минфин поступило предложение снизить ставку до 10% для цветов, выращенных в РФ. Но ответ – нет.

Версия для печати

Такое предложение Минфин совместно с Минсельхозом и МЭР уже рассматривал в 2020 году. Тогда же пришли к выводу о нецелесообразности такой льготы.

Во-первых, цветы – это не социально значимые товары.

Во-вторых, ставка 10% может привести к тому, что НДС у цветоводов будет к вычету, а это расходы бюджета.

В-третьих, снижение ставки НДС для цветов создаст прецедент. Поступят предложения снизить ставки и для других товаров, а это потери бюджета.

В общем, предложение не поддерживается, сообщил Минфин в письме от 02.03.2023 № 03-07-07/17566.

Зарплата

Рассчитываем доплату за ночную работу при суммировать учете рабочего времени

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере. Минимальная доплата за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Рассчитываем доплату за ночную работу при суммировать учете рабочего времени

Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Бухгалтеры и аутсорсинговые компании регулярно сталкиваются со схожими проблемами. Первым необходимо создавать и вести базы 1С под каждого отдельного клиента, вторым – принимать базы и отдавать их после окончания совместной работы.

Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Уведомление об уплаченных через ЕНП платежах – это новая отчетная форма, на основании которой налоговая инспекция засчитывает обязательства компании (предпринимателя). Как избежать ошибок при заполнении налогового уведомления, расскажем в статье.

Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Увольнение

Как уволить сотрудника с испытательным сроком

При приеме на работу сотруднику может быть установлен испытательный срок. В этот период времени обе стороны трудового договора присматриваются друг к другу и принимают решение о дальнейшем сотрудничестве. Если одну из сторон что-то не устраивает – договор расторгается. Разберем нюансы увольнения сотрудника на испытательном сроке.

Как уволить сотрудника с испытательным сроком

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще