🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут

Такое предложение Минфин совместно с Минсельхозом и МЭР уже рассматривал в 2020 году. Тогда же пришли к выводу о нецелесообразности такой льготы.

Во-первых, цветы – это не социально значимые товары.

Во-вторых, ставка 10% может привести к тому, что НДС у цветоводов будет к вычету, а это расходы бюджета.

В-третьих, снижение ставки НДС для цветов создаст прецедент. Поступят предложения снизить ставки и для других товаров, а это потери бюджета.

В общем, предложение не поддерживается, сообщил Минфин в письме от 02.03.2023 № 03-07-07/17566.