Когда ИП не должен сдавать уведомление на аванс по УСН за 1 квартал

Подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» затеяли обсуждение на тему этого уведомления.

Уведомление не нужно в таких случаях:

если аванс к уплате = 0 (в том числе, из-за вычета фиксированных взносов);

если аванс по УСН уплачен платежкой со статусом 02.

В остальных случаях, если аванс к уплате есть, и он будет уплачен на ЕНП, надо подать уведомление.

В нем будут такие КБК:

182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;

182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».

Код периода – 34/01, год – 2023.