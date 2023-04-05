Когда ИП не должен сдавать уведомление на аванс по УСН за 1 квартал

Подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» затеяли обсуждение на тему этого уведомления.
Уведомление не нужно в таких случаях:
- если аванс к уплате = 0 (в том числе, из-за вычета фиксированных взносов);
- если аванс по УСН уплачен платежкой со статусом 02.
В остальных случаях, если аванс к уплате есть, и он будет уплачен на ЕНП, надо подать уведомление.
В нем будут такие КБК:
- 182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;
- 182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».
Код периода – 34/01, год – 2023.