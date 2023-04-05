УСН

Когда ИП не должен сдавать уведомление на аванс по УСН за 1 квартал

До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП, в котором будет авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2023 года.

Версия для печати

Подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» затеяли обсуждение на тему этого уведомления.

Уведомление не нужно в таких случаях:

  • если аванс к уплате = 0 (в том числе, из-за вычета фиксированных взносов);
  • если аванс по УСН уплачен платежкой со статусом 02.

В остальных случаях, если аванс к уплате есть, и он будет уплачен на ЕНП, надо подать уведомление.

В нем будут такие КБК:

  • 182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;
  • 182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».

Код периода – 34/01, год – 2023.

Зарплата

Рассчитываем доплату за ночную работу при суммировать учете рабочего времени

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере. Минимальная доплата за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Рассчитываем доплату за ночную работу при суммировать учете рабочего времени

Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Бухгалтеры и аутсорсинговые компании регулярно сталкиваются со схожими проблемами. Первым необходимо создавать и вести базы 1С под каждого отдельного клиента, вторым – принимать базы и отдавать их после окончания совместной работы.

Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Уведомление об уплаченных через ЕНП платежах – это новая отчетная форма, на основании которой налоговая инспекция засчитывает обязательства компании (предпринимателя). Как избежать ошибок при заполнении налогового уведомления, расскажем в статье.

Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Увольнение

Как уволить сотрудника с испытательным сроком

При приеме на работу сотруднику может быть установлен испытательный срок. В этот период времени обе стороны трудового договора присматриваются друг к другу и принимают решение о дальнейшем сотрудничестве. Если одну из сторон что-то не устраивает – договор расторгается. Разберем нюансы увольнения сотрудника на испытательном сроке.

Как уволить сотрудника с испытательным сроком

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще