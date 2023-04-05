Из ИФНС пошли уведомления о несдаче декларации по налогу на имущество, которую не надо сдавать

О получении таких уведомлений рассказывают подписчики «Красного уголка бухгалтера».
В уведомлении сказано, что компания не исполнила обязанность представления декларации по налогу на имущество.
Бухгалтеры в недоумении.
Коллеги пишут:
– Звонить в свою ИФНС бесполезно, они об этих уведомлениях ни сном ни духом не ведают, автоматическая кривая рассылка.
Налоговики советуют отправьте ответ типа «сдавать не должны потому-то».
Кстати, недавно вышло письмо ФНС, в котором объясняют, что делать, если декларацию по налогу на имущество сдали с разделом 3, который российские компании заполнять не должны в принципе.