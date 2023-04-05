Декларация по налогу на имущество

Из ИФНС пошли уведомления о несдаче декларации по налогу на имущество, которую не надо сдавать

По имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости, организации теперь декларацию не сдают. Налог начисляют сами налоговики. Но при этом пошла массовая рассылка уведомлений о несдаче этой декларации.

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О получении таких уведомлений рассказывают подписчики «Красного уголка бухгалтера».

В уведомлении сказано, что компания не исполнила обязанность представления декларации по налогу на имущество.

Бухгалтеры в недоумении.

Коллеги пишут:

– Звонить в свою ИФНС бесполезно, они об этих уведомлениях ни сном ни духом не ведают, автоматическая кривая рассылка.

Налоговики советуют отправьте ответ типа «сдавать не должны потому-то».

Кстати, недавно вышло письмо ФНС, в котором объясняют, что делать, если декларацию по налогу на имущество сдали с разделом 3, который российские компании заполнять не должны в принципе.

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