Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес подал заявки на получение льготного лизинга. Общая сумма 1,7 млрд рублей

120 предприятий из сферы обрабатывающих производств обратились за льготным лизингом к Корпорации МСП.

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В первом квартале 2023 года МСП Лизинг получила более 120 заявок от предпринимателей из 40 регионов. Общая сумма составляет 1,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

По сравнению с тем же периодом 2022 года число заявок увеличилось в 2,5 раза, а сумма льготного лизинга выросла втрое.

«Мы запустили заявочную кампанию в последние дни февраля этого года. Фактически за один месяц, март, мы превзошли в разы те результаты, которые продемонстрировали четыре лизинговые компании за первые три месяца прошлого года», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чаще всего за льготным лизингом общался малый и средний бизнес из Москвы, Московской и Ростовской областей, из Пермского края.

За льготным лизингом могут обратиться юрлица или ИП, которые входят в Единый реестр субъектов МСП и ведут деятельность в сфере обработки. У них должен быть статус микро- или малого предприятия, а срок операционной деятельность не меньше 12 месяцев.

Подать заявку на получение льготного лизинга можно на цифровой платформе МСП.РФ.

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