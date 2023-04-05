Вклады

Объем долгосрочных вкладов достиг десятилетнего минимума

Большинство вкладчиков открывают депозитные счета на короткий срок. Долгосрочным размещением средств интересуются только 3%.

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Средства на депозитах физлиц на 1 января 2023 года составили 7,92 трлн рублей. Это самый низкий показатель за 10 лет, сообщают «Известия».

Основная просадка произошла из-за валютных депозитов, которые сократились на 62,4% до 1,18 трлн рублей.

Эксперты полагают, что вкладчики начали отказываться от сбережений в недружественной валюте после того, как ЦБ ввел ограничения на валютные операции. Ставки по таким вкладам снизились до нулевых.

В январе 2013 года остатки на депозитных счетах населения составляли 8,39 трлн рублей. В 2022 году объем долгосрочных вкладов упал на 30,4%. Уже тогда клиенты банков стали выбирать вклады на 1-3 месяца, где ставки были больше 20%.

По данным исследования «Банки.ру», 80% населения предпочитает короткие вклады от трех месяцев до года.

Только 3% интересуются депозитами до 2-3 лет, а к долгосрочному размещению финансов до пяти лет готов только 1% пользователей.

Сейчас депозитный счет до года можно открыть по ставке 5,3%, а счет до востребования – 3,5%.

Аналитики ждут повышения ставок по вкладам на 2-2,5% годовых. К концу года ставки по рублевым депозитам могут вырасти до 10%.

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