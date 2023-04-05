Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

Прежде всего, наследники должны быть заинтересованы в том, чтобы ООО работало шесть месяцев до перехода доли ООО.

Это значит, что именно они должны обратиться к нотариусу. Само ООО тоже может обратиться, но нотариус все равно поставит наследников в известность.

Бухгалтеру же нужно изучить устав ООО: там могут быть нюансы или вообще запрет передачи доли по наследству.

Если в составе наследства есть имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в капитале корпоративного юридического лица, пай, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК РФ).

! Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему, подтверждает эксперт Клерк.Консультации.

Доверительный управляющий:

вправе совершать любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ).

осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление (п. 1 ст. 1020 ГК РФ).

должен назначить директора. Конечно, он может назначит себя сам, тем более, если это будет предусмотрено договором доверительного управления имуществом.

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