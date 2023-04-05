ГК РФ

Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

Пока наследники еще не вступили в наследство, можно ли в ООО выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Без лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО, нельзя ни сдать отчетность, ни выплатить зарплату, так как нужны подписи и приказы, распорядительные документы.

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Прежде всего, наследники должны быть заинтересованы в том, чтобы ООО работало шесть месяцев до перехода доли ООО.

Это значит, что именно они должны обратиться к нотариусу. Само ООО тоже может обратиться, но нотариус все равно поставит наследников в известность.

Бухгалтеру же нужно изучить устав ООО: там могут быть нюансы или вообще запрет передачи доли по наследству.

Если в составе наследства есть имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в капитале корпоративного юридического лица, пай, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК РФ).

! Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему, подтверждает эксперт Клерк.Консультации.

Доверительный управляющий: 

  • вправе совершать любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ).
  • осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление (п. 1 ст. 1020 ГК РФ).
  • должен назначить директора. Конечно, он может назначит себя сам, тем более, если это будет предусмотрено договором доверительного управления имуществом.

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ГК РФ

Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

Пока наследники еще не вступили в наследство, можно ли в ООО выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Без лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО, нельзя ни сдать отчетность, ни выплатить зарплату, так как нужны подписи и приказы, распорядительные документы.

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