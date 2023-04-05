Генпрокуратура получит больше данных про ГОЗ, чтобы следить за его исполнением

Путин подписал Федеральный закон от 3 апреля 2023 г. № 99-ФЗ.

Этот закон вносит изменения в существующий закон о гособоронзаказе: теперь Генпрокуратура получила доступ к ЕИС и сможет отслеживать нужные данные гораздо быстрее.

Пока этого доступа не было, прокуратуре нельзя было использовать возможности автоматизированной системы и это ограничивало работу в бумажном виде.

Теперь прокуроры смогут более тщательно следить за исполнением ГОЗ и расходом бюджетных денег.

В январе на «Клерке» писали, что Генпрокуратура будет следить за расчетами по гособоронзаказу.