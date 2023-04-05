Бизнес из новых регионов может сдавать декларацию по НДС как электронно, так и на бумаге

Компании из ЛНР, ДНР и других новых территорий могут сдавать декларацию по НДС на бумаге, подтвердила ФНС.
Вообще, по расчету НДС в этих регионах действуют особые правила. Поясняем, как заполнять счета-фактуры, книгу продаж и декларацию.
Декларация сдается по новой форме. В частности, обновились перечни не облагаемых НДС операций. В них вошли операции:
по безвозмездному оказанию услуг населению по подключению к газовым сетям;
по передаче имущества мобилизованному лицу;
по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии;
по передаче цифровых финансовых активов.
Кроме того, перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, дополнили операциями по оказанию услуг гостиниц, по реализации товаров на территории новых субъектов, а также услуг по их перевозке на эти территории.
Также в разделе 1 (строка 055) декларации введен код для заявительного порядка возмещения НДС.