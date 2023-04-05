Бизнес из новых регионов может сдавать декларацию по НДС как электронно, так и на бумаге

Компании из ЛНР, ДНР и других новых территорий могут сдавать декларацию по НДС на бумаге, подтвердила ФНС.

Вообще, по расчету НДС в этих регионах действуют особые правила. Поясняем, как заполнять счета-фактуры, книгу продаж и декларацию.

Декларация сдается по новой форме. В частности, обновились перечни не облагаемых НДС операций. В них вошли операции: по безвозмездному оказанию услуг населению по подключению к газовым сетям;

по передаче имущества мобилизованному лицу;

по передаче прав на объекты интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии;

по передаче цифровых финансовых активов.

Кроме того, перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, дополнили операциями по оказанию услуг гостиниц, по реализации товаров на территории новых субъектов, а также услуг по их перевозке на эти территории.

Также в разделе 1 (строка 055) декларации введен код для заявительного порядка возмещения НДС.