❗ Утвердили ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Вышел приказ Минфина от 13.01.2023 № 4н об утверждении ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Он обязателен с 1 апреля 2025 года, но можно применять его раньше.

По этому ФСБУ будет идти инвентаризация активов и обязательств.

Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ, которое пока только в проекте.

Излишки Недостачи По какой стоимости учитывать по справедливой стоимости (по МСФО (IFRS) 13);

по балансовой стоимости (по ФСБУ); · по балансовой стоимости аналогичных активов по балансовой стоимости (по ФСБУ) Куда относить на финансовые результаты на виновных лиц или на расходы

Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.