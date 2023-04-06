❗ Утвердили ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Вышел приказ Минфина от 13.01.2023 № 4н об утверждении ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Он обязателен с 1 апреля 2025 года, но можно применять его раньше.
По этому ФСБУ будет идти инвентаризация активов и обязательств.
Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ, которое пока только в проекте.
Излишки
Недостачи
По какой стоимости учитывать
· по балансовой стоимости аналогичных активов
Куда относить
Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.