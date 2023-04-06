ФСБУ

❗ Утвердили ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Проводить инвентаризацию надо будет по новым правилам.

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Вышел приказ Минфина от 13.01.2023 № 4н об утверждении ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Он обязателен с 1 апреля 2025 года, но можно применять его раньше.

По этому ФСБУ будет идти инвентаризация активов и обязательств.

Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ, которое пока только в проекте.

 

Излишки

Недостачи

По какой стоимости учитывать

  • по справедливой стоимости (по МСФО (IFRS) 13);
  • по балансовой стоимости (по ФСБУ);

· по балансовой стоимости аналогичных активов

  • по балансовой стоимости (по ФСБУ)

Куда относить

  • на финансовые результаты
  • на виновных лиц или на расходы

Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

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