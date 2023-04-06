Ввели новые коды операций для декларации по НДС

Коды из письма от 31.03.2023 № СД-4-3/3825@ надо применять, пока не внесут поправки в приказ с декларацией.

Смотрите в нашей таблице новые коды.

Код операции Норма НК Операция Дата действия льготы 1011223 пп. 15.4 п. 3 ст. 149 НК РФ передача денег на финансирование участия управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках в качестве оператора с 17.02.2023 1011221 пп. 9.1 п. 3 ст. 149 НК РФ реализация драгоценных камней Госфонду драгметаллов, ЦБ и банкам с 01.04.2023

Эти коды надо указывать в разделе 7 декларации по НДС.