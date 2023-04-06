Ввели новые коды операций для декларации по НДС

Коды из письма от 31.03.2023 № СД-4-3/3825@ надо применять, пока не внесут поправки в приказ с декларацией.
Смотрите в нашей таблице новые коды.
Код операции
Норма НК
Операция
Дата действия льготы
1011223
пп. 15.4 п. 3 ст. 149 НК РФ
передача денег на финансирование участия управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках в качестве оператора
с 17.02.2023
1011221
пп. 9.1 п. 3 ст. 149 НК РФ
реализация драгоценных камней Госфонду драгметаллов, ЦБ и банкам
с 01.04.2023
Эти коды надо указывать в разделе 7 декларации по НДС.