Декларация по НДС

Ввели новые коды операций для декларации по НДС

В перечень необлагаемых НДС операций (статья 149 НК РФ) внесены изменения, которые пока не отражены в порядке заполнения декларации по НДС. Для новых необлагаемых операций нет кодов. ФНС довела их письмом.

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Коды из письма от 31.03.2023 № СД-4-3/3825@ надо применять, пока не внесут поправки в приказ с декларацией.

Смотрите в нашей таблице новые коды.

Код операции

Норма НК

Операция

Дата действия льготы

1011223

пп. 15.4 п. 3 ст. 149 НК РФ

передача денег на финансирование участия управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках в качестве оператора

с 17.02.2023

1011221

пп. 9.1 п. 3 ст. 149 НК РФ

реализация драгоценных камней Госфонду драгметаллов, ЦБ и банкам

с 01.04.2023

Эти коды надо указывать в разделе 7 декларации по НДС.

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