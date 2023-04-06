Государственные ведомства

Центробанк создаст центр по искусственному интеллекту. Хотят заранее анализировать риски ИИ

Участники рынка и ЦБ будут изучать, как работают процессы автоматизации, чтобы предотвратить возможные риски применения искусственного интеллекта.

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О создании нового центра компетенций ЦБ по искусственному интеллекту пишет «ТАСС» со ссылкой на зампредседателя ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«С учетом того, как он [искусственный интеллект] развивается, надо понять и осознать, каким образом мы будем этим процессом управлять. Искусственный интеллект как атом – есть мирный, есть немирный», – сообщила Ольга Скоробогатова.

Также она добавила, что Центробанк вместе с участниками рынка начнет погружаться в тему искусственного интеллекта, чтобы понять, как с ним работать.

Искусственный интеллект позволит автоматизировать многие процессы, но в этом есть и свои риски. ЦБ собирается их изучить и предотвратить.

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