Трудовое право

Сотрудники все время перерыбатывают норму, но фактический график работы никто не ведет. Что грозит работодателю?

И чем чревата переработка сотрудников возрастом 16-17 лет?

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Такой вопрос поступил в Клерк.Консультации.

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Переработки, невыплата компенсации за сверхурочную работу и работу в выходной день, а также сверхурочная работа несовершеннолетних – это грубое нарушение трудового законодательства.

Санкции за это указаны в ст. 5.27 КоАП. Так, должностное лицо могут оштрафовать от одной тысячи до пяти тысяч рублей, а компанию – до 50 тыс. рублей.

Предусмотрены штрафы и за повторное нарушение.

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