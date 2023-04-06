Сотрудники все время перерыбатывают норму, но фактический график работы никто не ведет. Что грозит работодателю?

Такой вопрос поступил в Клерк.Консультации.
Задавайте и вы свои вопросы, наши эксперты отвечают оперативно и со ссылками на закон.
Переработки, невыплата компенсации за сверхурочную работу и работу в выходной день, а также сверхурочная работа несовершеннолетних – это грубое нарушение трудового законодательства.
Санкции за это указаны в ст. 5.27 КоАП. Так, должностное лицо могут оштрафовать от одной тысячи до пяти тысяч рублей, а компанию – до 50 тыс. рублей.
Предусмотрены штрафы и за повторное нарушение.