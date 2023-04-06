При угрозе банкротства стало проще оформить рассрочку по налогам

Новая методика утверждена приказом Минэкономразвития от 14.03.2023 № 169.

Раньше расчет критериев был только по годовой бухотчетности и комплекту первичных документов, представляемых заинтересованным лицом.

Теперь основания для рассрочки можно подтвердить с помощью двух альтернативных методов: стандартного и углубленного.

По стандартному методу основания для рассрочки проверяются по имеющимся у налоговиков сведениям.

Для МСП действует упрощенная формула, учитывающая размер долга и сумму уплаченных налогов.

Если основания для рассрочки не подтвердились по стандартному методу, то можно подтвердить основания для рассрочки с использованием углубленного метода, раскрыв сведения о своей деятельности.

Обеспечение по рассрочке можно предоставить в течение 1 месяца после ее получения. В качестве обеспечения может быть принят: