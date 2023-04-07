Больше 70% клиентов хотят обнулить комиссии за переводы себе самому

Почти половина из тех, кто отправляет деньги самому себе в другие банки, сталкивался с комиссией. 71% клиентов хотели бы отменить комиссии за такие переводы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование центра НАФИ.

91% жителей страны совершает переводы между личными счетами в разных банка.

Чаще всего такие переводы делают женщины (94%) в возрасте от 25 до 34 лет (96%), которые проживают в городах (94%).

Почти половине (49%) опрошенных приходится платить комиссию за переводы себе самому.

Каждый десятый регулярно оплачивает комиссию, когда превышается лимит переводов по СПБ в 100 тыс. рублей. От суммы перевода банк просит 0,5%, но не больше 1,5 тыс. рублей.

В основном клиенты переводят деньги из одного банка в другой для ежедневных трат, когда нужно оплатить кредит или открыть вклад.

47% заявили, что предпочитают переводить деньги не с зарплатной карты, а с «основной». 40% получают больше кэшбека по другому счету.

Среди популярных причин переводить средства с одного личного счета на другой – оплата онлайн-сервисов и подписок, которые привязаны к разным картам.

Сейчас Центробанк предлагает повысить лимит бесплатных переводов до 1,4 млн рублей.