⚡️Доллар поднялся выше 82 рублей

С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК