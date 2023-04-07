⚡️Доллар поднялся выше 82 рублей

7 апреля 2023 года в 9:30 (мск) курс доллара на Московской бирже составил 82,315 рублей. Европейская валюта стоит 90,0175 рублей.
Это рекордное значение с 14 апреля 2022 года.
Курс доллара вырос до 82 рублей, а евро – до 90 рублей.
7 апреля 2023 года в 9:30 (мск) курс доллара на Московской бирже составил 82,315 рублей. Европейская валюта стоит 90,0175 рублей.
Это рекордное значение с 14 апреля 2022 года.
Расходы на питание в командировке не входят в перечень необлагаемых НДФЛ.
Если в уведомлении допущена ошибка, его нужно уточнить, но сделать это нужно правильно.
Образовательные организации при оказании услуг населению в сфере образования могут не применять ККТ (если расчет идет безналом). Но к ИП это не относится.
«Как бы сделать убыточное предприятие прибыльным, ничего в оном не меняя?» М. Е. Салтыков-Щедрин. Поговорим об учете инвестиционной недвижимости и порядке ее переоценки.
С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК
В последнее время все чаще представители компаний-кредиторов обращаются с предложением купить долг, который у них есть, либо посоветовать того, кто может быть заинтересован в такой покупке.
Критерии угрозы банкротства для рассрочки по уплате налогов будут считать по-новому.
Центробанк продлил ограничения на снятие валюты до 9 сентября 2023 года. Дефицит валюты в баках касается и долларов с евро, и юаней.
Теперь физические лица могут оформить ипотеку на коммерческую недвижимость. Ставка от 12,7% годовых, а первоначальный взнос – 30%.
По авансовому платежу по УСН надо подавать уведомление, по фиксированному взносу, уплаченному на ЕНП – заявление о зачете.