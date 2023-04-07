Курсы валют

⚡️Доллар поднялся выше 82 рублей

Курс доллара вырос до 82 рублей, а евро – до 90 рублей.

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7 апреля 2023 года в 9:30 (мск) курс доллара на Московской бирже составил 82,315 рублей. Европейская валюта стоит 90,0175 рублей.

Это рекордное значение с 14 апреля 2022 года.

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УК РФ

Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления

С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК

Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления

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