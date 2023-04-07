ФАС предлагает установить национальные индикаторы цен. Они должны помочь снизить и стабилизировать цены

Федеральная антимонопольная служба предложила правительству план работы по формированию и внедрению национальных индикаторов цен. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Чтобы компании быстрее отошли от использования зарубежных данных и иностранных товарных индексов, вводят национальные индикаторы цен.

Индикаторы необходимы для биржевой торговли, развития конкуренции.

«Это путь к стабилизации ценообразования, снижению цен, что выгодно в итоге и для конечных потребителей – граждан, малого бизнеса», – сообщил «Известиям» и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

Проект включает в себя продукты нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения и другие.

Затем ФАС планирует применять свои биржевые и внебиржевые индикаторы в налоговом и бюджетном регулировании.