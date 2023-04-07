Цензура в интернете

Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

Депутаты Госдумы хотят запрещать доступ в интернет блогерам, которые ведут так называемые треш-стримы. Речь про прямые эфиры, в которых ведущий морально или физически издевается над собой или гостями эфира.

Версия для печати

Новый законопроект предполагает уголовную ответственность за сами треш-стримы и их распространение, пишет агентство «Москва».

«Мы предлагаем новый квалифицирующий признак, который будет вводиться в статьи о причинении вреда здоровью, побоям и истязаниям, похищении человека и незаконному лишению свободы, новый квалифицирующий признак – публичная демонстрация данных деяний в сети интернет. Это позволит качественно повысить уровень ответственности для треш-стримеров», заявил член экспертного совета при комитете Госдумы по молодежной политике Кирилл Мандрыгин.

За это будут давать до двух лет лишения свободы. За распространение треш-стримов в интернете сначала наступит административная ответственность, а на второй раз – уже уголовная.

Всех, кто будет попадать по новым статьям УК и КоАП, будут заносить в реестр треш-стримеров и ограничивать им доступ в интернет.

– Предложение не лишено рациональности ввиду того, что интернет должен быть под разумной цензурой. В последнее время в сети появилось много информационного «мусора», что требует безусловной оценке со стороны государства, так как может дать отложенный негативный результат на многих уровнях общества, – считает Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners.

Признать треш-стримерами, по словам эксперта, могут всех блогеров, «распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей, искажение форм общественного поведения, а также устоявшиеся подходы к воспитанию людей».

– Предполагаю, что реестры треш-сттримеров будут созданы по аналогии с иноагентами, – добавляет Бишенов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. С 2023 года ИП обязаны сдавать заявления на зачет фиксированных взносов в электронной форме. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
Экономика России

ФАС предлагает установить национальные индикаторы цен. Они должны помочь снизить и стабилизировать цены

Они необходимы, чтобы бизнес смог перестать обращаться к зарубежным данным и иностранным товарным индексам. Процесс формирования цен будет независимым и прозрачным, считают в ФАС.

Переход на обслуживание на аутсорсинге

💁‍♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса

Брать на себя учет в компании, которая перед этим была на бухаутсорсинге, бухгалтерам не очень нравится: у многих опыт отрицательный. Но может, все не так однозначно?

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Цензура в интернете

Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

Депутаты Госдумы хотят запрещать доступ в интернет блогерам, которые ведут так называемые треш-стримы. Речь про прямые эфиры, в которых ведущий морально или физически издевается над собой или гостями эфира.

Кадры

На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу

Сотрудники откликаются на вакансии других работодателей, ждут предложения, а потом на его основе предлагают улучшить условия труда у своего работодателя. Из-за дефицита на рынке труда компании готовы делать контрофферы.

Налоговая отчетность

Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году

Чтобы налоговые инспекторы не назначили штраф из-за неточностей в сданной декларации, важно суметь распознать опасную ошибку, а затем вовремя и в нужном порядке подать уточненку. Даем полный алгоритм, в котором учтены изменения 2023 года.

Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году
Читать еще