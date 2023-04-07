Треш-стримеров занесут в новый реестр и будут давать уголовку. В Госдуме новый проект

Новый законопроект предполагает уголовную ответственность за сами треш-стримы и их распространение, пишет агентство «Москва».

«Мы предлагаем новый квалифицирующий признак, который будет вводиться в статьи о причинении вреда здоровью, побоям и истязаниям, похищении человека и незаконному лишению свободы, новый квалифицирующий признак – публичная демонстрация данных деяний в сети интернет. Это позволит качественно повысить уровень ответственности для треш-стримеров», заявил член экспертного совета при комитете Госдумы по молодежной политике Кирилл Мандрыгин.

За это будут давать до двух лет лишения свободы. За распространение треш-стримов в интернете сначала наступит административная ответственность, а на второй раз – уже уголовная.

Всех, кто будет попадать по новым статьям УК и КоАП, будут заносить в реестр треш-стримеров и ограничивать им доступ в интернет.

– Предложение не лишено рациональности ввиду того, что интернет должен быть под разумной цензурой. В последнее время в сети появилось много информационного «мусора», что требует безусловной оценке со стороны государства, так как может дать отложенный негативный результат на многих уровнях общества, – считает Алим Бишенов, партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners.

Признать треш-стримерами, по словам эксперта, могут всех блогеров, «распространяющих информацию, направленную на разрушение национальных и семейных ценностей, искажение форм общественного поведения, а также устоявшиеся подходы к воспитанию людей».

– Предполагаю, что реестры треш-сттримеров будут созданы по аналогии с иноагентами, – добавляет Бишенов.