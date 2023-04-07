Переход на обслуживание на аутсорсинге

💁‍♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса

Брать на себя учет в компании, которая перед этим была на бухаутсорсинге, бухгалтерам не очень нравится: у многих опыт отрицательный. Но может, все не так однозначно?

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💁‍♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В «Красном уголке бухгалтера» опрос: стоит ли иметь дело с аутсорсинговыми фирмами?

«Если у кого-то есть положительный опыт с аутсорсинговыми компаниями (отдать часть на аутсорс), поделитесь, пожалуйста с какой компанией», написала наша читательница.

И понеслось: отрицательного опыта у бухгалтеров оказалось очень много. У кого-то сложности с отчетностью теперь, кто-то вовсе называет дело рук аутсорсеров «калейдоскопом».

Кто-то снисходителен к коллегам:

«Да конечно, деально не бывает ни у кого, у всех найдутся косяки, но иной раз эти косяки доходят до абсурда. И я сама не идеальный бухгалтер. И у меня далеко не идеальная база».

Слово за слово – и выяснилось, что не так уж мало тех, у кого опыт работы с бухаутсорсингом положительный. А кто-то – и сам бухгалтер, который работает по такому принципу.

На «Клерке» все крутые компании-аутсорсеры собраны в «Рейтинге компаний». Вот первая десятка по уровню оценок: расскажите, пользовались ли их услугами?

А если нет, напишите в комментариях, с кем работали. Порекомендуете кому-нибудь еще?

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💁‍♀️После аутсорсеров калейдоскоп, а не бухучет. Бухгалтеры ругают аутсорсинг, но признают, что это дело вкуса

Брать на себя учет в компании, которая перед этим была на бухаутсорсинге, бухгалтерам не очень нравится: у многих опыт отрицательный. Но может, все не так однозначно?

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