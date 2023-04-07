Работает, чтобы жить, а не живет, чтоб работать. Слушает рэп и любит быть в центре бухгалтерских событий. Интервью недели в «Трибуне»

Интервью недели в Трибуне «Клерка» – с автором многочисленных курсов и вебинаров нашего Центра обучения, а еще эксперта нашей команды консультантов и крутейшим бухгалтерским блогером Сергеем Верещагиным.

Он знает все (или почти все) про работу с ФСБУ, с основными средствами и запасами, много пишет про учет в строительстве, в котором разбирается на уровне настоящего гуру.

Про то, как все успевать и на что он отвлекается, чтобы отдыхать, говорит так: «Какого-то особого хобби (типа исторической реконструкции, или вышивания крестиком по тюли) у меня нет. Дачи загородной тоже нет. Много читаю (мемуары и фантастика), музыка (тут я всеяден – от классики до джаза, который тоже можно считать классикой, рэп и хардкор тоже иногда бывают интересными), путешествия (хотя и не такие, как лет десять назад)».

Расскажите, какие материалы Сергея вы читали / смотрели? Похвалить, поругать его или поделиться своей точкой зрения можно прямо под интервью в «Трибуне».

И кстати, заводите свой блог на «Клерке», если есть, чем поделиться. Это круто!