⚡⚡ Мы продаем полный мануал по выходу из найма. А вот шесть причин НЕ работать на себя

1. Чтобы открыть свое дело, нужны способности к предпринимательству. А также лидерские качества, ведь спустя время понадобятся те, кто будет работать на вас.

Спорить не будем, нужны, но развить любые качества при желании всегда можно.

На курсе повышения квалификации мы отдельно рассказываем, как масштабировать прибыль и где брать себе помощников.

2. Работая в найме, не нужно беспокоиться о рисках для компании.

Здесь, бухгалтерскому сектору повезло больше остальных: весь бизнес никогда не пропадает и на вас всегда будет спрос.

А мы научим, как поднимать ценник.

3. Наем дает возможность работать в дружном коллективе и стабильно получать зарплату.

Аутсорсинг этому не препятсвует. Аргумент не засчитываем.

4. Работая на себя, сложнее увеличить заработок, чем в найме.

Практика показывает, что это не так. Аутсорсинговый бизнес приносит значительно больше, чем средние и даже приличные зарплаты.

Научим составлять план продаж и поможем его выполнить.

5. Работа на себя требует большой ответственности и постоянного контроля.

То есть вы каждый день опаздываете на работу, теряете документы и остановиться не можете перед возможность попасть под субсидиарку?

Вряд ли. В остальном поможет грамотное планирование, чтобы оставалось время на личную жизнь: рабочий план, GTD.

Крутить любыми аргументами можно в разные стороны, в зависимости от того, какую позицию вы занимаете: из страха или из уверенности? В любом случае, бухгалтерский аутсорсинг позволяет совмещать свой проект с работой по найму, чтобы спустя время выбрать объективно, что же вам подходит больше. А мы предлагаем записаться на курс по аутсорсингу, чтобы научиться искать заказчиков, правильно продавать им свои услуги и вести переговоры.

6. Скидок на курс нет, потому его ваши коллеги покупают его и так. А вы смотрите сами.