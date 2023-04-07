Налоговые комиссии становятся все виртуознее: вызвать могут даже по незначительному поводу. Держите вебинар, чтобы знать, как себя вести

Пример недавней истории от нашей читательницы:

«Директор был на рабочей комиссии в налоговой, в связи с тем, что налоговой не понравилась цена проданного автомобиля. Предоставил к/чек и договор купли продажи. По ТКС пришел протокол заседания рабочей комиссии от налоговой, где они предлагают предоставить документы (путевки, налоговые регистры, документы на ремонт и на покупку з/частей и еще много чего). Обязаны ли мы предоставлять документы или можно проигнорировать?»

Чтобы знать, нужны ли в такой ситуации пояснения (а они почти всегда нужны), лучше заранее быть во всеоружии.

На вебинаре 19 апреля с экспертом обсудим: какой правовой статус имеют налоговые комиссии;

какую цель преследуют налоговики;

что надо знать о статье 54.1 НК и налоговых комиссиях;

что в ходе комиссии можно узнать у инспектора.

Отдельно проговорим пределы полномочий инспекторов и права налогоплательщика: как понять, что соблюдено, а что нет.

Узнать больше и записаться на вебинар можно по ссылке.

Встречаемся 19 апреля в 11:00 мск онлайн. Участие бесплатное!