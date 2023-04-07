Экономика России

Минфин ждет от нефтяников больше налогов во второй половине 2023 года

Сейчас бюджет получил от нефтегазовой отрасли на 45% меньше. Упали котировки на марку Юралс и снизились объемы экспорта газа.

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Во втором полугодии 2023 года поступлений от нефтяного сектора в бюджет станет больше. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В январе-марте 2023 года бюджет получил 5 677 млрд рублей, что на 21% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

«В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-марта 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете», – сказано в сообщении.

Спад показателей вызван сокращением доходов у нефтегазовых компаний.

Нефтегазовые доходы составили 1 635 млрд рублей и снизились на 45% год к году. Это связано с паданием котировок на марки Юралс и с сокращением объемов экспорта природного газа.

Ненефтегазовые доходы составили 4 042 млрд рублей, что меньше на 4% год к году. Минфин видит причину в единовременном возмещении налога на прибыль в январе 2023 года.

Министерство ожидает, что показатели будут стабильными во втором полугодии.

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