☠️ Зачем вы так еще делаете? Смотрите, по каким правилам можно оптимизировать налоги в 2023 году

Тема никогда не теряет своей актуальности. Что было вчера обычной практикой – сегодня запрещено.

Взять хотя бы франчайзинг: прежде был рядовой схемой работы, теперь же налоговики видят в нем дробление.

Вот примеры искусственного дробления бизнеса и легального структурирования группы компаний.

Но снижать издержки бизнеса еще можно.

Проведите чек-ап и проверьте, нет ли в вашей организации неудачных налоговых оптимизаций, которые грозят доначислениями и излишним вниманием налоговой.

Основные сложности связаны с выбором контрагентов, узнаете, как их выбирать безопасно.

Курс подготовил адвокат и налоговый консультант Никита Болтинский. В основе материала – боль и кровь российского бизнеса, который оптимизировал налоги как нельзя.

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.