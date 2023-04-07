Малый и средний бизнес

Бизнес сможет арендовать помещения в Подмосковье на льготных условиях

Аварийную недвижимость оцифруют и выложат на инвестпортал. Помещение будет стоить 1 рубль, но предприниматели должны провести капитальный ремонт и реконструкцию.

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Услугу «Помещение за 1 рубль» запустят в начале мая 2023 года в Московской области. Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву.

«Это помещения для малого и среднего бизнеса, например, на первых этажах, в офисах или отдельно стоящие здания. То есть вся областная и муниципальная недвижимость будет оцифрована, выложена на инвестпортал, и на льготных условиях без торгов малый бизнес сможет эту услугу получить», – сообщила Екатерина Зиновьева.

Помещения, которые находятся в аварийном состоянии, можно арендовать по цене 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Чтобы снять объекты в удовлетворительном состоянии нужно заплатить цену, равную налогу на имущество минут 2% от кадастровой стоимости этой недвижимости.

Предприниматель должен за 1,5 года провести капитальный ремонт, а за 3 года реконструировать объект.

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