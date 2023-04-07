Валюта

Мужчина хотел поменять 60 млн рублей на франки, но кассир обменника убежал с наличкой

Кассир под предлогом замены сломанной счетной машинки вышла в подсобку и сбежала с деньгами инвестора.

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Криптоинвестор из Киргизии решил в Москве обменять 60 млн рублей на швейцарские франки, но кассир обменника сбежала с деньгами. Об этом пишет издание «Тверская 13».

Мужчина хотел купить швейцарские франки, а затем перевести их в криптовалюту.

Он нашел в Telegram пункт обмена валют с выгодным курсом. Там кассир взяла средства, под предлогом сломавшегося оборудования забрала деньги и сбежала.

Сейчас преступника с большой суммой денег ищут полицейские.

Ранее мы писали, что житель Санкт-Петербурга договорился в Telegram обменять наличные на криптовалюту. В итоге его ограбили, а лицо залили слезоточивым газом.

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