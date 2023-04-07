Россия оказалась в лидерах по производству криптовалют

По итогам января-марта 2023 года Россия впервые вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге (1 ГВт), пишут аналитики BitRiver, которых цитирует «Коммерсант».

Такого показателя не было даже в прошлом году, когда Россия тоже была в лидерах рейтинга, но на третьем месте.

Одним из важных факторов новой статистики стало замедление рынка криптовалюты в США – оно связано с замедлено ростом цен на электроэнергию, сокращением доходности майнинга и отменой налоговых льгот.

Что касается роста в России, то у нас есть несколько регионов, благоприятных для майнинга с точки зрения цен на электроэнергию.

При этом статус самой криптовалюты в нашей стране по-прежнему не определен: ЦБ и Минфин уже долгое время ведут дискуссию по этому поводу.

Например, одна из последних проблем – создание в России криптобиржи. Ее не одобряет Центробанк.