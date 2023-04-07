🤷‍♀️В СМИ ходят слухи, что налоговики пошли к физлицам с массовыми проверками. Это не совсем правда, говорит эксперт

Как пишут, например, в Life.ru, «письма счастья» присылают тем, кто в прошлом году приобрёл автомобили, недвижимость либо несколько раз выезжал за границу на отдых«.

Мы спросили у экспертов, что это значит. Грозят ли всем более-менее обеспеченным физлицам налоговые проверки?

– Это скорее старенькое, но хорошо забытое, – говорит руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев. – Это желание у налоговиков возникает всегда в декларационную кампанию, и увы, СМИ тоже хорошо помогают «раздувать». Случаи такие, конечно, есть, но совсем не в таких масштабах. И берут, что называется, на испуг.

Также думает и Антон Свирякин, эксперт по GR, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

– Инфоповодами по этой теме сейчас уже трудно удивить. Такие акции налоговиков – это лишь продолжение обкатки новой модели воздействия на граждан, – считает эксперт. – Главное, на что обычным гражданам следует тут обратить внимание – это источник происхождения денег.

Адвокат напоминает: если налогоплательщик при общении с налоговиками планирует ссылаться на положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ, в соответствии с которым денежные средства, полученные налогоплательщиком в порядке дарения, не подлежат налогообложению НДФЛ, то он должен учитывать, что такие денежные средства освобождаются от налогообложения НДФЛ, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.