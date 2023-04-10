Какой ОКТМО надо указывать в декларации по налогу на имущество

ФНС в письме от 05.04.2023 № БС-4-21/4127@ объяснила, какой ОКТМО указывать в декларации, в случае перехода налоговиков региона на двухуровневую структуру (УФНС по субъектам РФ без подчиненных налоговых инспекций).

В таком случае в декларации можно указать код ОКТМО, который использовался для уплаты авансовых платежей по налогу за соответствующий налоговый период.

Исключение – изменение административно-территориального и муниципального деления субъекта РФ.

В декларации за 2022 год и далее российские компании не должны заполнять раздел 3, потому что налог по кадастровой стоимости считает ИФНС. Если заполнили, надо сдать уточненку.