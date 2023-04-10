Мосбиржа открывает площадку для торговли акциями без листинга

10 апреля 2023 открывается внебиржевая платформа ОТС (Over-the-Counter) для торговли акциями без листинга. Об этом пишет «РБК».

Сначала на платформе будут акции семи компаний, которые не были представлены на бирже с листингом. Это ценные бумаги компаний: ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», ПАО «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум».

До конца 2023 года на внебиржевой площадке появится еще несколько десятков компаний. Также не исключено, что на платформе будут торговаться и иностранные бумаги.

Уже существует площадка для внебиржевой торговли MOEX Board, однако новая платформа будет от нее отличаться.

ОТС будет работать через центрального контрагента (Национальный клиринговый центр), а не напрямую с продавцом и покупателем.

MOEX Board работает по принципу «доски объявлений»: продавец или покупатель могут изменить цену или отказаться от сделки. На платформе ОТС участники будут создавать не заявки, а оферты. Это значит, что сделка будет заключена, когда выдвинут встречное предложение.

На новую платформу допустят отечественных брокеров, а торговать смогут только квалифицированные инвесторы.