Интернет и IT

Власти создадут кодекс для работы цифровой отрасли

Новый кодекс устранит недоработки законодательства в цифровой сфере.

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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает сформировать отдельный свод законов, который будет регулировать работу цифровой отрасли и защиту интересов пользователей. Об этом пишет «RG.RU».

«Появление цифрового кодекса позволит перестать постоянно вносить поправки в действующие акты, которые уже могут дублировать или даже противоречить друг другу, и комплексно пересмотреть подходы к законодательным нормам в области „цифры“», – сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В Минцифры поддержали идею создать цифровой кодекс.

Предполагается, что кодекс будет отвечать общемировым трендам в области цифрового регулирования, а также устранит недоработки существующего Федерального закона «О связи». Ему в 2023 году исполнится 20 лет.

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