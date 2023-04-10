Промышленные компании смогут получить ипотеку на строительство заводов

Правительство расширило применение промышленной ипотеки. Об этом пишет «RG.RU».

Теперь компании реального сектора экономики могут получить льготную ипотеку на строительство, реконструкцию или модернизацию заводов.

По нормативу стоимость одного квадратного метра таких помещений будет не больше 90 тыс. рублей.

Если промышленная ипотека берется на покупку недвижимости, то норматив стоимости квадратного метра составит не более 75 тыс. рублей в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. В других регионах – не более 50 тыс. рублей.

«Учитывая спрос на такую меру, объем запланированных субсидий на текущий год составит 1,3 миллиарда рублей», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также глава правительства не исключил, что финансирование могут увеличить.