Больше половины производителей электроники исключили из реестра Минпромторга. Они не соответствуют уровню «отечественности»

После того, как начала работать балльная система оценки «отечественности» электроники, объем реестра российской продукции сократился в два раза. Об этом пишет «Коммерсант».

В апреле 2023 года из реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга исключили продукцию более половины производителей.

Осенью 2022 года была определена балльная система по определению уровня «отечественности» продукции.

С 1 апреля 2023 года в реестре Минпромторга могут оставаться только те производители, чье оборудование набрало нужное количество баллов.

Минпромторг начисляет баллы на основании акта о происхождении продукции, который производители могут получить в ТПП.

По данным Минпромторга, сейчас в реестре находится больше 4 тыс. изделий, а до 1 апреля 2023 года их было 7,7 тыс.

«Производители готовы работать по новым правилам, и реестр значительно расширится», – сообщили в Минпромторге.

Из списка исключили электронику компаний «Рикор Электроникс», Yadro, ICL. Продукция, которая находится в реестре Минпромторга, получает приоритет на госзакупках.