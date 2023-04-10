Школьникам предложили платить деньги за пятерки

Депутат Госдумы Анна Скрозникова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением платить школьникам деньги за отличные оценки. Об этом пишут «РИА Новости».

Средства будут перечисляться на «Пушкинскую карту» отличников. На эти деньги они смогут купить билеты в музеи, театры, на выставки, экскурсии, мастер-классы и даже в кино.

«Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок „пять“ за каждый школьный предмет из системы „Электронного журнала“ по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на „Пушкинскую карту“», – сообщила Анна Скрозникова.

Эксперимент по материальному вознаграждению планируют провести среди учеников старших классов, которые имеют высокую успеваемость.