❤️Бухгалтеры любят рассылки с новостями. Но только с самыми важными. И «Клерк» такие делает круче всех

«Читаю Утренний бухгалтер давно и преданно. Считаю, что круто придумано – все материалы за день в одном месте. Заходишь и кликаешь на нужную ссылку».

«Ночной бухгалтер – просто топ. Все по делу и еще с юмором. Я каждый день в предвкушении».

«Читаю все ваши письма, вдруг пригодится».

Это пишут клерки в ответ на наш опрос о том, какие рассылки от нас вы все читаете и почему. У нас даже на душе теплеет :)

А из готовых вариантов ответа на вопрос «Почему решаете открыть письмо?» бухгалтеры чаще всего выбирали «Интересная тема письма» и «Люблю ваши письма и часто читаю».

Каждый день уже много лет мы с любовью отбираем лучшие новости дня в «Ночной бухгалтер» и щедро приправляем их юмором и авторским взглядом. Вот тут можно подписаться:

А рано утром отправляем на почту подборку всех материалов, которые вышли на «Клерке» за день, чтобы вы сами могли выбрать самое важное для себя. Вот подписка:

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