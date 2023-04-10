Обзоры для бухгалтера

❤️Бухгалтеры любят рассылки с новостями. Но только с самыми важными. И «Клерк» такие делает круче всех

Это мы не придумали, это нам вы, читатели, написали! Так что присоединяйтесь, если еще не подписаны на самые крутые бухгалтерские рассылки рунета.

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❤️Бухгалтеры любят рассылки с новостями. Но только с самыми важными. И «Клерк» такие делает круче всех
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

«Читаю Утренний бухгалтер давно и преданно. Считаю, что круто придумано – все материалы за день в одном месте. Заходишь и кликаешь на нужную ссылку».

«Ночной бухгалтер – просто топ. Все по делу и еще с юмором. Я каждый день в предвкушении».

«Читаю все ваши письма, вдруг пригодится».

Это пишут клерки в ответ на наш опрос о том, какие рассылки от нас вы все читаете и почему. У нас даже на душе теплеет :)

А из готовых вариантов ответа на вопрос «Почему решаете открыть письмо?» бухгалтеры чаще всего выбирали «Интересная тема письма» и «Люблю ваши письма и часто читаю».

Каждый день уже много лет мы с любовью отбираем лучшие новости дня в «Ночной бухгалтер» и щедро приправляем их юмором и авторским взглядом. Вот тут можно подписаться:

А рано утром отправляем на почту подборку всех материалов, которые вышли на «Клерке» за день, чтобы вы сами могли выбрать самое важное для себя. Вот подписка:

Узнать больше о рассылках «Клерка» можно на специальной страничке на сайте. И конечно, оставляйте в комментариях свои мнения: как нам сделать «Ночной бухгалтер» и «Утренний бухгалтер» еще лучше?

Личные финансы

Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

Онлайн-игру по финансовой грамотности «МыСчитаем» презентовали властям. За успешно пройденные задания в игре будут начисляться баллы, которые потом можно будет обменять на призы от партнеров разработчиков.

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Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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Интернет и IT

Больше половины производителей электроники исключили из реестра Минпромторга. Они не соответствуют уровню «отечественности»

Из реестра исключили продукцию компаний «Рикор Электроникс», Yadro, ICL. Сейчас в списке больше 4 тысяч единиц электроники, тогда как раньше их было 7,7 тысяч.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Банки

Райффайзенбанк отказался от одного из зарплатных тарифов

Банк отказался от одного из своих архивных тарифов. Клиентов с пакетом «Зарплатный» будут обслуживать до истечения срока действия карты. Новые зарплатные карты выпустят с другим, более актуальным пакетом услуг.

Обзоры для бухгалтера

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Хранение документов

Важный гайд по хранению документов

Каждый рабочий день наверняка приносит вам не только ценный опыт, прибыль (надеемся) и полезные деловые связи, но и новые акты, счета-фактуры, заявления на отпуск, накладные. Вроде каждый документ – это 1-2 листочка.

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