🤔Аналитики: одна из главных причин падения рубля – низкие цены на нефть

«Западные санкции выразились в снижении официальной экспортной цены Urals, которая оказалась ощутимо ниже запланированных в бюджете $70,1 за баррель. Сюда добавляется и добровольное сокращение объемов добычи нефти в России на 500 тыс. барр./сут. В такой ситуации мы видим значительные объемы недополученных нефтегазовых доходов госбюджета», пишут аналитики «Финам» (исследование есть в распоряжении «Клерка»).

Еще одна причина – в том, что валюты в страну поступает меньше, а спрос на нее становится больше.

Так, например, буквально в пятницу очереди за валютой выстроились в Петербурге:

Такое фото приводит Фонтанка.ру

«Доходность от простой покупки валюты значительно опередила ту, что можно получить по депозитным вкладам в российских банках в рублях», объясняют аналитики.

Стоит ли дальше волноваться за курс рубля? В «Финам» говорят, что к лету он стабилизируется и укрепится.