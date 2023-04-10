Курсы валют

🤔Аналитики: одна из главных причин падения рубля – низкие цены на нефть

На прошлой неделе на курсы долларов и евро снова все снова обратили повышенное внимание. Причинами тому называют снижение цен на нефть и ограничение объемов валюты, поступающей в Россию.

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«Западные санкции выразились в снижении официальной экспортной цены Urals, которая оказалась ощутимо ниже запланированных в бюджете $70,1 за баррель. Сюда добавляется и добровольное сокращение объемов добычи нефти в России на 500 тыс. барр./сут. В такой ситуации мы видим значительные объемы недополученных нефтегазовых доходов госбюджета», пишут аналитики «Финам» (исследование есть в распоряжении «Клерка»).

Еще одна причина – в том, что валюты в страну поступает меньше, а спрос на нее становится больше.

Так, например, буквально в пятницу очереди за валютой выстроились в Петербурге:

Такое фото приводит Фонтанка.ру

«Доходность от простой покупки валюты значительно опередила ту, что можно получить по депозитным вкладам в российских банках в рублях», объясняют аналитики.

Стоит ли дальше волноваться за курс рубля? В «Финам» говорят, что к лету он стабилизируется и укрепится.

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