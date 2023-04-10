Бухгалтеры жалуются на сбой в таможенной службе. Из-за этого не проходят платежи

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера». Там интересуются:

«У нас у одних не доходят платежи на ЕЛС ФТС в таможню? или это какой-то сбой?»

Причину озвучили в таможенной службе. Сбои в работе единой информационной системы таможенных органов начались сегодня в 6 утра.

Совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено, сообщает ФТС. Причина ситуации – внешнее воздействие на ИТ-ресурсы ФТС.

Специалисты, в том числе правоохранительного блока, принимают меры, чтобы устранить сбои.