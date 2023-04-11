Инвестиции

Центробанк будет подключать финомбудсмена к решению споров между брокерами и клиентами

Эксперты сомневаются, что новый механизм будет эффективным. Суды и так встают на сторону инвесторов.

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Банк России собирается провести эксперимент: к конфликтам между инвесторами и брокерами будут привлекать финансового омбудсмена. Об этом пишет «Коммерсант».

В ЦБ считают, что клиенты брокеров – заведомо слабая сторона, которую нужно защищать при участии финансового уполномоченного.

«Например, споры, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров, могли бы рассматриваться при участии финомбудсмена и привлеченных им независимых экспертов», – сообщили в Центробанке.

Сейчас споры между клиентами и брокерами решаются не через суд, а с помощью жалобы в Центробанк. Эксперты не понимают, какое место в этой цепочке будет у омбудсмена.

Если спор дошел до суда, то зачастую решение выносятся в пользу клиентов. Так считает начальник управления брокерского обслуживания БК «Ингосстрах-Инвестиции» Наталья Кондратьева. Она сообщила, что не все судьи разбираются в особенностях брокерского бизнеса, им проще принять сторону инвестора.

В 2022 году на 18% выросло число жалоб на финансовые организации в Центробанк. За год таких жалоб было 368 тыс.

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