В марте юани стали покупать в четыре раза больше

В марте 2023 года физические лица купили почти вы четыре раза больше юаней, чем в феврале. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Физлица за март 2023 года купили китайскую валюту на 41,9 млрд рублей, а в феврале 2023 года – на 11,6 млрд рублей.

В основном юани покупали в крупных банках (на 33,2 млрд рублей), остальные – через биржевые финансовые инструменты.

На биржевом рынке валют доля юаня за март достигла рекордных 39% объема торгов. В феврале этот показатель был 37%.

Количество операций с долларами уменьшилась с 36% в феврале до 34% в марте. За этот же период физлица купили долларов и евро на общую сумму 79,9 млрд рублей.

До февраля 2023 года юань еще не обгонял доллар по объему торгов на Мосбирже.