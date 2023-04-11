Вклады

Валютные вклады за границей превысили их размер в РФ

Вкладчики выбрали депозиты в иностранных банках из-за санкций и высоких банковских комиссий.

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По итогам 2022 года объем валютных вкладов физических лиц из РФ за границей превысил их размер внутри страны. Об этом сообщается в аналитическом материале Центробанка.

Накопления переместились за рубеж на фоне санкций и высоких банковских комиссий по обслуживанию валютных счетов.

«Валютизация сбережений населения снизилась, даже если в сбережения населения включить объем накопленных депозитов за рубежом и прочих вложений населения в иностранную валюту», – сказано в материале ЦБ.

Центробанк также уточняет, что не вся валюта на счетах в иностранных банках относится к личным сбережениям. Это могут быть средства, выделенные на оплаты покупок по параллельному импорту.

В сбережениях, которые остались внутри страны, прослеживается смещение в сторону дружественных валют, в частности, стало больше счетов в юанях.

За первое полугодие 2022 года резиденты РФ перевели на зарубежные депозиты более 1 трлн рублей.

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